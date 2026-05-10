Napoli 14enne accoltellato davanti al McDonald’s di piazza Municipio

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello all’addome nella serata di sabato 9 maggio davanti a un fast food in piazza Municipio a Napoli. L’aggressione, ancora senza una spiegazione ufficiale, si è verificata nel centro cittadino e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il minorenne è stato ferito all’addome nella serata di sabato 9 maggio durante un’aggressione avvenuta per motivi ancora da chiarire in piazza Municipio. Trasportato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nella serata di sabato 9 maggio a Napoli, in piazza Municipio, davanti al McDonald’s. Il minorenne sarebbe stato colpito all’addome durante un’aggressione avvenuta per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il giovane e lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini, in Pignasecca. Secondo le prime informazioni, le ferite provocate dall’arma da taglio sarebbero profonde e le condizioni del 14enne vengono considerate serie.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, 14enne accoltellato davanti al McDonald’s di piazza Municipio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paura in piazza Municipio, 14enne accoltellato davanti al McDonald'sUn 14enne è stato accoltellato in serata a piazza Municipio davanti al McDonald's. Piazza Municipio: 14enne accoltellato vicino al McDonald’s, fermato 15enne? Punti chiave Cosa ha scatenato l'aggressione tra i due ragazzi in piazza? Come sono riusciti gli agenti a bloccare il quindicenne sul posto? Quali...