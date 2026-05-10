Napoli 14enne accoltellato davanti al McDonald’s di piazza Municipio
Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello all’addome nella serata di sabato 9 maggio davanti a un fast food in piazza Municipio a Napoli. L’aggressione, ancora senza una spiegazione ufficiale, si è verificata nel centro cittadino e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente.
Il minorenne è stato ferito all’addome nella serata di sabato 9 maggio durante un’aggressione avvenuta per motivi ancora da chiarire in piazza Municipio. Trasportato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nella serata di sabato 9 maggio a Napoli, in piazza Municipio, davanti al McDonald’s. Il minorenne sarebbe stato colpito all’addome durante un’aggressione avvenuta per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il giovane e lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini, in Pignasecca. Secondo le prime informazioni, le ferite provocate dall’arma da taglio sarebbero profonde e le condizioni del 14enne vengono considerate serie.🔗 Leggi su 2anews.it
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