Durante il torneo di Roma, il tedesco ha mostrato una buona capacità di adattarsi alle condizioni di vento, riuscendo a mantenere il controllo del gioco nel primo set. Tuttavia, nel secondo parziale, le raffiche di vento hanno influito sulla sua battuta, creando difficoltà nel gestire la palla e aumentare i break avversari. Nonostante queste sfide, Zverev ha continuato a giocare con determinazione, portando a casa la vittoria contro l’avversario chiamato in causa.

? Punti chiave Come ha fatto Zverev a gestire la velocità della sua seconda?. Perché il vento ha messo in difficoltà il tedesco nel secondo set?. Quali sono le strategie di Zverev per battere Jannik Sinner?. Chi sarà il prossimo ostacolo sul Centrale dopo l'uscita di Blockx?.? In Breve Zverev ha mostrato una velocità insolita nella seconda di servizio durante il match.. Blockx ha raggiunto la semifinale della scorsa settimana battendo Casper e Felix.. Zverev punta a migliorare la tecnica per contrastare Jannik Sinner nel ranking.. Musetti e Cerundolo si sfideranno sul campo centrale del Foro Italico.. Alexander Zverev ha superato Alexander Blockx in due set agli Internazionali BNL d’Italia, confermando la sua corsa al titolo sul Foro Italico dopo un match segnato dal vento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zverev domina il vento a Roma: Blockx non ferma la corsa del tedesco

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