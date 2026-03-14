Sinner-Zverev a Indian Wells | Jannik domina il 1° set male il tedesco Live 6-2

A Indian Wells, Jannik Sinner ha vinto il primo set contro Zverev con un punteggio di 6-2, mentre il tedesco ha mostrato difficoltà. Sinner cerca di raggiungere la sua prima finale nel torneo Masters-1000 californiano e si prepara ad affrontare Zverev nella partita successiva. La sfida prosegue con il giovane italiano in vantaggio nel primo set.

Il tedesco ritrova il servizio e tiene la battuta a zero Doppio fallo di Jannik sul 40-0, poco male: Jannik tiene bene la battuta Il tedesco è in difficoltà, commette doppio fallo sul 15-30 e concede due palle break: la prima annullata con il servizio, sulla seconda arriva un diritto steccato da Jannik. Si va ai vantaggi. L'italiano si procura la terza palla break del game, il tedesco annulla con la prima vincente e poi chiude il game con un ace Non c'è partita fino a qui, il tedesco sbaglia tantissimo e non riesce a trovare soluzioni Splendida risposta di Jannik sul 30-15 sulla seconda di servizio, poi il vincente. Errore del... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik domina il 1° set, male il tedesco Live 6-2 Articoli correlati Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik avanti di due break nel 1° set Live 5-2Non c'è partita fino a qui, il tedesco sbaglia tantissimo e non riesce a trovare soluzioni Splendida risposta di Jannik sul 30-15 sulla seconda di... Sinner-Zverev a Indian Wells: il tedesco parte molto bene al servizio Live 1-2Splendida risposta di Jannik sul 30-15 sulla seconda di servizio, poi il vincente. Una selezione di notizie su Sinner Zverev a Indian Wells Jannik... Temi più discussi: Sinner torna in semifinale a Indian Wells, ora c'è Zverev; Sinner-Zverev stasera alle 21.30, poi Alcaraz-Medvedev: in palio la finale di Indian Wells; Sinner-Zverev, che semifinale a Indian Wells: cronaca LIVE dalle 21.30; Indian Wells, Sinner in semifinale contro Zverev: Sarà dura. Perchè il campione è prudente. Sinner-Zverev 6-2 diretta, la semifinale a Indian Wells. Jannik vince il primo set in 31 minuti di giocoSabato in campo per Jannik Sinner che sfida Zverev nella semifinale di Indian Wells. Chi vince affronta il vincente di Alcaraz-Medvedev. ilmessaggero.it Sinner-Zverev 6-2, 0-1 diretta, la semifinale a Indian Wells. Jannik spreca tre palle break in avvio di secondo setSabato in campo per Jannik Sinner che sfida Zverev nella semifinale di Indian Wells. Chi vince affronta il vincente di Alcaraz-Medvedev. ilmattino.it Sinner-Zverev: SEGUI in diretta la semifinale di Indian Wells https://url-shortener.me/H717 - facebook.com facebook LIVE Alle 21.30 Sinner-Zverev, in palio la finale di Indian Wells x.com