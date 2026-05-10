Zurigo ostie ai cani | il vescovo parla di episodio deplorevole
Un episodio recente a Zurigo ha sollevato polemiche dopo che alcune persone hanno portato ostie ai cani. Il vescovo ha commentato l’accaduto definendolo un episodio deplorevole. Le domande che circolano riguardano il motivo per cui alcuni sacerdoti negano la presenza reale di Cristo nell’ostia e come l’ignoranza possa portare a considerare il sacramento come cibo per animali. La vicenda ha suscitato discussioni tra credenti e non.
? Domande chiave Come può l'ignoranza trasformare un sacramento in cibo per animali?. Perché alcuni sacerdoti negano la presenza reale di Cristo nell'ostia?. Chi deve rispondere del collasso dottrinale nelle parrocchie europee?. Quali conseguenze disciplinari attendono i parroci che diffondono queste tesi?.? In Breve Vescovo Joseph Bonnemain attribuisce l'episodio di Zurigo a ignoranza o ingenuità dei fedeli.. Sacerdote della Valchiusella propone tesi contro il dogma durante la festa del 2025.. Omelie digitali in diocesi di Ivrea e Torino alimentano dubbi sulla presenza reale.. Tensioni dottrinali si spostano verso la prossima celebrazione della festa di Cristo Re.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Iran ai Mondiali 2026 tra tensioni e diplomazia: vertice con la FIFA a Zurigo per il verdetto finaleI dirigenti della federazione iraniana incontreranno la FIFA per definire la partecipazione al torneo negli Stati Uniti.
250 cani ammassati in una casa, l’episodio di animal hoarding nel Regno Unito . I volontari: “Sono immagini reali non fatte con l’IA”Un caso di animal hoarding nel Regno Unito ha indotto le persone che hanno visto le immagini dei cani accumulati in una casa a credere che fossero...