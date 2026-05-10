Zurigo ostie ai cani | il vescovo parla di episodio deplorevole

Un episodio recente a Zurigo ha sollevato polemiche dopo che alcune persone hanno portato ostie ai cani. Il vescovo ha commentato l’accaduto definendolo un episodio deplorevole. Le domande che circolano riguardano il motivo per cui alcuni sacerdoti negano la presenza reale di Cristo nell’ostia e come l’ignoranza possa portare a considerare il sacramento come cibo per animali. La vicenda ha suscitato discussioni tra credenti e non.

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