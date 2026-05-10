Zunica 1880 | la rinascita di un mito Michelin dopo il terremoto
Dopo il terremoto che ha colpito la regione, il ristorante Zunica 1880, situato in una vecchia rimessa agricola, ha riconquistato la stella Michelin. La rinascita è avvenuta grazie a un team di chef e personale che ha lavorato per preservare la tradizione e migliorare il locale. La riapertura ha segnato il ritorno di un punto di riferimento gastronomico, mantenendo viva la storia degli Zunica nonostante le difficoltà.
? Domande chiave Come ha fatto una vecchia rimessa agricola a riconquistare la stella Michelin?. Chi ha permesso alla tradizione degli Zunica di non interrompersi dopo il sisma?. Cosa ha trasformato la cucina di un piccolo chiosco in street food?. Perché questo spostamento verso la valle potrebbe cambiare il turismo della Val Vibrata?.? In Breve Cuoco Dezio formatato presso l'Accademia di Niko Romito e il Mugaritz di Anduriz.. La nuova sede a Sant'Omero ospita 26 posti a sedere e 11 suite di lusso.. La tenuta Di Serafino integra prodotti biologici con carne marchigiana e maiale nero d'Abruzzo.. Il progetto punta a valorizzare la Val Vibrata tra colline e costa adriatica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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