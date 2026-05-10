Zunica 1880 | la rinascita di un mito Michelin dopo il terremoto

Dopo il terremoto che ha colpito la regione, il ristorante Zunica 1880, situato in una vecchia rimessa agricola, ha riconquistato la stella Michelin. La rinascita è avvenuta grazie a un team di chef e personale che ha lavorato per preservare la tradizione e migliorare il locale. La riapertura ha segnato il ritorno di un punto di riferimento gastronomico, mantenendo viva la storia degli Zunica nonostante le difficoltà.

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