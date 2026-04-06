Terremoto dell’Aquila 17 anni dopo | il ricordo dei vigili del fuoco tra soccorsi e rinascita

Diciassette anni dopo il terremoto che colpì l’Abruzzo il 6 aprile 2009, i vigili del fuoco ricordano le operazioni di soccorso e l’attività svolta nelle ore immediatamente successive e nei mesi successivi alla scossa. In questa occasione, vengono ripercorsi i momenti chiave dell’intervento e le operazioni di recupero svolte dal corpo durante la fase di emergenza e di ricostruzione.

Alle 3.32 una scossa di magnitudo 5.8, con epicentro a pochi chilometri da L’Aquila, devastò il territorio causando 309 vittime, oltre 1.500 feriti e circa 70mila sfollati Alle 3.32 una scossa di magnitudo 5.8, con epicentro a pochi chilometri da L’Aquila, devastò il territorio causando 309 vittime, oltre 1.500 feriti e circa 70mila sfollati. Il terremoto, avvertito in gran parte del Centro Sud Italia, fu seguito da centinaia di repliche che aggravarono ulteriormente una situazione già drammatica. La risposta operativa dei vigili del fuoco fu immediata. In poche ore vennero mobilitate risorse da tutta Italia: circa 2.700 unità, tra cui 190 funzionari e 100 esperti nelle verifiche di stabilità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it 17 anni fa l'ultimo giorno di vita normale prima del terremoto dell'Aquila: gli auguri di Marsilio e il ricordo delle vittime alla vigilia dell'anniversarioIl presidente della Regione augura buona Pasqua con una foto del Gran Sasso e il pensiero a quanto accaduto il 6 aprile 2009; le conseguenze del... Leggi anche: UNA RIFLESSIONE SUL 6 APRILE, 17 ANNI DOPO IL TERREMOTO DELL’AQUILA Temi più discussi: Comunicazione del rischio a 17 anni dal terremoto dell'Aquila: Non basta informare, serve prevenzione; L’Aquila, 17 anni dopo il sisma: una città unita nel ricordo delle 309 vittime; SISMA 2009: L'AQUILA 17 ANNI DOPO, IL GIORNO DEL RICORDO IN MEMORIA DELLE 309 VITTIME; 17 anni fa l'ultimo giorno di vita normale prima del terremoto dell'Aquila: gli auguri di Marsilio e il ricordo delle vittime alla vigilia dell'anniversario. L’Abruzzo non dimentica: il dolore, il coraggio e la rinascita a 17 anni dal terremoto dell’AquilaL'Aquila. Il giorno più difficile: 3:32, l'ora che fermò L'Aquila e l'Abruzzo: Il ricordo ancora vivo della notte che cambiò ... marsicalive.it L’Aquila ricorda il terremoto che devastò la città: bilancio di morti, feriti e sfollatiTerremoto dell’Aquila 2009, il ricordo dei Vigili del fuoco nel 2026 Alle 3:32 del 6 aprile 2009, una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 con epicent ... assodigitale.it Il terremoto 17 anni fa: all'Aquila la notte del ricordo tra musica, fiori e silenzio. Morirono 309 persone facebook Sono trascorsi 17 anni da quella notte che cambiò la storia de L'Aquila, un tremendo terremoto che fece più di 300 morti. Molte cicatrici fanno ancora parte del tessuto della città abruzzese. Il reportage dell'inviata del #tg3 x.com