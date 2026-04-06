Dopo 17 anni dal terremoto che ha colpito la città, si continua a parlare di ricostruzione e rinascita senza che si siano raggiunti molti risultati concreti. Le ferite restano aperte e l’attesa di un cambiamento sostanziale si fa sentire, mentre le difficoltà di ricostruire case, infrastrutture e servizi sono ancora evidenti. La questione rimane aperta e senza risposte definitive, lasciando molti abitanti in attesa di un reale progresso.

L’Aquila, 6 aprile 2026 – Duole troppo, ancora. Non c’è nulla da fare. Il punto è che “dopo 17 anni è assurdo parlare di rinascita”. E non c’è Capitale italiana della cultura che tenga, se il passato coincide con un terremoto che ha segnato “un prima e un dopo”, mai davvero risolto per l’Abruzzo. Donatella Di Pietrantonio lo dice quasi ruvidamente, da abruzzese che non le manda a dire più che da raffinata scrittrice qual è, vincitrice di premi come lo Strega e il Campiello. Interrompe la passeggiata di Pasquetta e accetta di riflettere sull’anniversario del sisma del 6 aprile 2009 che fece 309 vittime e che, quest’anno, va a intrecciarsi al riconoscimento de L’Aquila città della cultura 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Aquila e il terremoto, la cultura non basta. “Parlare di rinascita è assurdo”

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Emozioni e cultura: i segni di L’Aquila in rinascitaIl 2026 è l’anno giusto per conoscere o ritornare nella città abruzzese in ricostruzione.

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L’Aquila, 17 anni dopo il terremoto: la notte che non passa e la città che continua a misurarsi con la memoriaAlle 3.32 tutto si fermò. Oggi, tra silenzio, nomi letti uno a uno e una ricostruzione ancora incompleta, il ricordo del sisma del 6 aprile 2009 torna a interrogare non solo la città, ma l’intero Paes ... lasicilia.it

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L’Iran resiste e Trump minaccia sfracelli salvo poi parlare di trattative avanzate in corso. La verità è che la guerra contro Teheran si è rivelata un pantano per gli Stati Uniti e la Casa Bianca sta cercando una via d’uscita che consenta al presidente di proclamars x.com