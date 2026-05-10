Zelig On stasera su Italia 1 | tutti i comici attesi nella serata finale

Stasera su Italia 1 va in onda la serata finale di Zelig On, uno spettacolo che vede la partecipazione di tutti i comici che hanno preso parte a questa edizione. La conduzione è affidata a Paolo Ruffini e Lodovica Comello, che accompagnano il pubblico attraverso un programma ricco di battute e momenti divertenti. La serata riunisce i protagonisti della stagione in un evento speciale trasmesso in prima serata.

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Stasera su Italia 1 va in onda la serata finale di Zelig On. Paolo Ruffini e Lodovica Comello guidano uno show ricco di humour con tutti i comici protagonisti di questa edizione. Questa sera, domenica 10 maggio 2026, torna su Italia 1 l'appuntamento con Zelig On, lo show comico che in questa stagione ha portato sul palco nuovi volti della comicità italiana insieme ad artisti già conosciuti dal pubblico televisivo. La puntata finale andrà in onda in prima serata e vedrà ancora una volta alla conduzione Paolo Ruffini e Lodovica Comello, con la partecipazione del duo comico Ale e Franz. I comici attesi nell'ultima puntata di Zelig On Secondo le anticipazioni circolate nelle ultime ore, sul palco saliranno molti dei protagonisti che hanno caratterizzato questa edizione del programma.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Zelig On stasera su Italia 1: tutti i comici attesi nella serata finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ZELIG CIRCUS Prima puntata - Italia 1 (21 gennaio 2003) Notizie correlate Zelig On stasera su Italia 1: nuovi comici e grandi ritorni del 26 aprileZelig On torna stasera su Italia 1 da Vincenzo Comunale a Filippo Caccamo ecco i comici che vedremo stasera nello spin-off condotto da Paolo Ruffini... Zelig On stasera su Italia 1: nuovi comici sul palco tra risate e sorpreseStasera su Italia 1 torna Zelig On, lo spin-off del celebre show comico: una puntata tra giovani talenti, sperimentazione e grandi nomi del cabaret... Argomenti più discussi: Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 3 maggio, da Max Angioni ai volti nuovi; Zelig On stasera su Italia 1: nuovi comici sul palco tra risate e sorprese; Stasera in TV — domenica 10 maggio 2026; Guida tv domenica 3 maggio: cosa vedere stasera in tv.