Zelig On stasera su Italia 1 | nuovi comici e grandi ritorni del 26 aprile

Stasera su Italia 1 va in onda Zelig On, lo spin-off del celebre show comico. Tra i protagonisti ci sono Vincenzo Comunale e Filippo Caccamo, insieme a nuovi comici e ritorni di volti noti. La conduzione è affidata a Paolo Ruffini e Lodovica Comello. La trasmissione presenta un mix di esibizioni di artisti emergenti e di comici già affermati, con diversi sketch e performance.

Zelig On torna stasera su Italia 1 da Vincenzo Comunale a Filippo Caccamo ecco i comici che vedremo stasera nello spin-off condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello. L'appuntamento con la comicità si rinnova stasera, domenica 26 aprile, in prima serata su Italia 1. A partire dalle 21:20 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con Zelig On, lo spin-off del celebre brand nato in viale Monza. Il programma, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, vede al timone l'affiatata coppia composta da Paolo Ruffini e Lodovica Comello. Un laboratorio di talenti tra social e tradizione A differenza delle edizioni classiche Prime Time, Zelig On si distingue per un'impronta decisamente più sperimentale e dinamica.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Zelig On stasera su Italia 1: nuovi comici e grandi ritorni del 26 aprile ZELIG CIRCUS Prima puntata - Italia 1 (21 gennaio 2003) Notizie correlate Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 26 aprile, da Max Angioni ai volti nuoviOggi, domenica 26 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con Zelig On, lo spin-off del celebre brand comico condotto... Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 19 aprile, da Paolo Cevoli ai volti nuoviOggi, domenica 19 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con Zelig On, lo spin-off del celebre brand comico condotto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 19 aprile, da Paolo Cevoli ai volti nuovi; Italia 1, Zelig On: stasera al laboratorio della comicità Ale & Franz e Paolo Cevoli; Zelig On, qui si ride anche prima di andare in scena; ITALIA 1 - Quotidiano Nazionale. Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 26 aprile, da Max Angioni ai volti nuoviZelig On, condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello, in onda oggi, domenica 26 aprile 2026, su Italia 1: scopri gli ospiti e tutti i comici di stasera. gazzetta.it Torna Zelig On, lo spin-off giovane: ecco con chi rideremo stasera (e in futuro)Il domani della comicità italiana inizia stasera con la prima puntata della nuova edizione dell show condotto da Paolo Ruffini: anticipazioni, novità, cast, ospiti e altro ancora ... msn.com «Tra i volti più attesi c'è sicuramente Filippo Caccamo, ormai un punto di riferimento per la satira sul mondo della scuola. » La comicità torna questa sera, domenica 26 aprile, su Italia 1 in prima serata. Dalle 21:20 circa, va in onda una nuova puntata di Zelig O - facebook.com facebook