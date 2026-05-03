Zelig On stasera su Italia 1 | nuovi comici sul palco tra risate e sorprese

Stasera su Italia 1 va in onda Zelig On, lo spin-off del famoso show comico. La puntata presenta nuovi comici che salgono sul palco, alternandosi a ospiti di spicco del cabaret italiano. Tra risate e momenti di sorpresa, il programma si propone come un’occasione di confronto tra generazioni diverse di artisti. La trasmissione si concentra su giovani talenti e sperimentazioni nel mondo della comicità.

Stasera su Italia 1 torna Zelig On, lo spin-off del celebre show comico: una puntata tra giovani talenti, sperimentazione e grandi nomi del cabaret italiano pronti a fare da ponte generazionale. Stasera domenica 3 maggio torna in prima serata su Italia 1 Zelig On, lo spin-off del celebre show comico nato dal mondo di Zelig. L'appuntamento è dalle 21:20 circa, anche in streaming su Mediaset Infinity, con la conduzione di Paolo Ruffini e Lodovica Comello. Una nuova puntata tra giovani comici e sperimentazione Il programma si conferma un vero laboratorio della comicità italiana, pensato per dare spazio a nuovi talenti e forme di linguaggio comico contemporaneo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Zelig On - I comici raccontano Zelig On

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