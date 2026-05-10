Zara ha replicato alle accuse di Estée Lauder riguardo a presunte pratiche scorrette associate a nomi di alcune sue fragranze. La società francese aveva accusato il marchio di fast fashion di aver utilizzato nomi troppo simili a quelli di Jo Malone, evidenziando un possibile caso di plagio. La disputa riguarda la somiglianza tra alcuni nomi di profumi e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale coinvolti.

Il brand di fast fashion Zara risponde a Estée Lauder. Era stato, infatti, accusato di utilizzare pratiche scorrette in riferimento al nome di alcune fragranze che, per il colosso francese, sarebbe troppo simile a quello di Jo Malone. Ma il brand spagnolo proprietà di Inditex ha risposto tramite atti depositati presso l’Alta Corte del Regno Unito. In questi atti si rende noto che utilizza il nome della celebre casa profumiera sulle fragranze che commercializza in collaborazione con questa, in linea con i principi fissati dal colosso della cosmetica nel 2020. Zara risponde a Estée Lauder in merito alle accuse su Jo Malone. Il decorso fa riferimento a quando Estée Lauder ha acquistato nel 1999 il marchio di profumi omonimo di Malone e i relativi diritti di utilizzo del nome.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zara risponde alle accuse di Estée Lauder su possibile “plagio” di Jo Malone

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