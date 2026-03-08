Forest Essentials brand di beauty ayurvedico passa ad Estée Lauder

Estée Lauder ha deciso di acquistare le quote residue di Forest Essentials, il marchio di beauty ayurvedico indiano. La società americana mira ad ampliare la propria offerta e a rafforzare la presenza globale del marchio, inserendolo nel suo portafoglio di prodotti. L’operazione riguarda direttamente l’acquisizione completa di Forest Essentials, il cui obiettivo è espandere la diffusione del marchio a livello internazionale.

Estée Lauder acquisirà le quote residue di Forest Essentials. Il colosso del beauty, infatti, ha deciso di ampliare la sua offerta, nell'ambito del piano che aumenterà la portata globale del marchio indiano tra i consumatori. Attualmente, l'accordo è soggetto alle autorizzazioni regolamentari. Forest Essentials passa al 100% ad Estée Lauder. Infatti, insieme al portafoglio di marchi di The Estée Lauder Companies, questo accordo renderà l'India il più grande mercato emergente del gruppo. Lo ha annunciato la stessa azienda in un comunicato. Inoltre, le vendite nette del brand ayurvedico sono previste in crescita a doppia cifra bassa: questo contribuisce a far guadagnare a The Estée Lauder Companies più quote nel segmento della bellezza di prestigio in un mercato dinamico.