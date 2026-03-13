Estée Lauder ha intentato cause legali contro Zara Uk e Jo Malone per aver utilizzato il suo nome senza autorizzazione. La società di cosmetici sostiene che entrambi i brand abbiano commesso un uso improprio del marchio. La vicenda riguarda le azioni legali intraprese contro le due aziende, che sono state citate in giudizio per questa ragione.

Il colosso del beauty Estée Lauder ha citato in giudizio i brand Zara Uk e Jo Malone, per “uso improprio del suo nome”. Il colosso, infatti, fa riferimento ad una linea di profumi. Infatti, i due sono accusati di uso improprio del nome in riferimento al suo marchio di fragranze ‘Jo Loves’ per l’uso del nome ‘Jo Malone’ su alcuni prodotti, poiché la società statunitense è titolare del marchio e dei relativi diritti. Estée Lauder cita in giudizio Zara Uk e Jo Malone. Ma andiamo con ordine: The Estée Lauder Companies acquisisce nel 1999 il marchio di profumi di Malone e i realativi diritti di utilizzo del suo nome. Successivamente Malone lascia l’azienda nel 2006 e nel 2011 lancia un nuovo marchio di fragranze, ‘Jo Loves’. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché Estée Lauder ha citato in giudizio Zara Uk e Jo Malone?

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