Turchia Teresa Medde trionfa | è il suo terzo titolo mondiale

A Foça, in Turchia, si è conclusa la competizione mondiale di windsurf Techno 293 e Plus, con la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diversi paesi. Tra loro, si è distinta l’atleta del Windsurfing Club Cagliari, che ha conquistato il suo terzo titolo mondiale. La gara si è svolta nelle acque locali, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, e ha visto la vittoria della campionessa italiana.

La competizione mondiale di windsurf Techno 293 e Plus si è conclusa a Foça, in Turchia, con un trionfo che vede protagonista l’atleta del Windsurfing Club Cagliari, Teresa Medde. La navigatrice cagliaritana ha infatti conquistato il suo terzo titolo mondiale nella categoria femminile Techno 293 Plus, imponendosi in una classe open e assoluta dopo una settimana caratterizzata da sfide tecniche e imprevisti meteorologici. Leadership tecnica e gestione delle variabili meteo. Dominare le acque turche non è stato privo di ostacoli per la vincitrice, la quale ha dovuto affrontare un calendario di regate condizionato dalla scarsità di vento, che ha costretto gli atleti a fermarsi per quasi due giornate intere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turchia, Teresa Medde trionfa: è il suo terzo titolo mondiale Campione di Wing Foil napoletano trionfa a Hong Kong dopo il titolo mondiale.Dopo aver conquistato il titolo di Campione del Mondo Under 19, il giovane atleta napoletano Ernesto De Amicis ha raggiunto un nuovo straordinario... Leggi anche: Kimi Antonelli trionfa in Giappone E’ leader del Mondiale, Lecler terzo Windsurf, terzo titolo mondiale per la cagliaritana Teresa Medde: trionfo in TurchiaBuone indicazioni anche da Luca Versace, nella categoria Under 15, capace di chiudere due prove al terzo posto, confermando solidità e livello tecnico in crescita. Il club cagliaritano si è presentato ... sardiniapost.it La cagliaritana Teresa Medde è di nuovo campionessa del mondo Techno 293Un oro e due quarti posti per i windsurfisti del WCC disputati a Foça, in Turchia, dal 3 al 10 aprile Terzo titolo mondiale per la windsurfista del Windsurfing Club Cagliari Teresa Medde impegnata a F ... sardegnareporter.it