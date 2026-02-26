Un giovanissimo atleta calenzanese sul primo gradino del podio nazionale. Francesco Calamai, in forza all’Atletica Calenzano e allenato da Francesco Galeotti, ha vinto, nella categoria Cadetti, i campionati italiani di corsa campestre (Cross) a Selinunte in Sicilia. Sui tre chilometri del percorso siciliano Calamai ha fatto letteralmente il vuoto con il tempo di 9:29, precedendo i due piemontesi Filippo Calce (9:45) e Pietro Bellone (9:46). Tempo record che gli ha consentito di diventare campione Under 16 e di portare punti preziosi alla rappresentativa toscana: alla fine il team toscano sul podio nella combinata si è piazzato al terzo posto con 637 punti dietro a Piemonte (722) e Lombardia (675) davanti a Veneto (627) e Sicilia (606). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Francesco Calamai tricolore. È suo il titolo italiano di cross

A Selinunte, Francesco Calamai è Campione Italiano di Cross CadettiLa Toscana è protagonista al parco archeologico di Selinunte per i tricolori di Cross. Alla Festa del Cross campionati italiani di corsa campestre tra i Cadetti è Francesco Calamai (Atletica Calenzano ... fidal.it

A Selinunte, nel cross 3 km cadetti, vittoria di Francesco Calamai Atletica Calenzano Officialpage (Toscana) con 9'28", seconda piazza per Filippo Calce Società Atletica Bellinzago asd (Toscana) con 9'44" terzo Pietro Bellone (Vittorio Alfieri Asti, Piemonte) co - facebook.com facebook

