Yosra mamma coraggio Dalla Tunisia alla Riviera guidando bus e famiglia

Yosra, madre tunisina, si occupa di guidare un bus sulla Riviera, mentre pensa ai figli da accompagnare a scuola e ai pasti da preparare. Dalla Tunisia si è trasferita in Italia e si occupa sia del lavoro che della famiglia. In cabina si concentra sulla guida, ma la mente spesso si sposta a casa, tra le faccende quotidiane e le responsabilità di madre. Le sue giornate sono fatte di impegni che si susseguono senza pause.

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