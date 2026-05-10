Yosra mamma coraggio Dalla Tunisia alla Riviera guidando bus e famiglia

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Yosra, madre tunisina, si occupa di guidare un bus sulla Riviera, mentre pensa ai figli da accompagnare a scuola e ai pasti da preparare. Dalla Tunisia si è trasferita in Italia e si occupa sia del lavoro che della famiglia. In cabina si concentra sulla guida, ma la mente spesso si sposta a casa, tra le faccende quotidiane e le responsabilità di madre. Le sue giornate sono fatte di impegni che si susseguono senza pause.

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In cabina tiene gli occhi sulla strada, ma il pensiero corre spesso a casa. Ai figli da accompagnare a scuola, ai pranzi da preparare, alle giornate che iniziano presto e finiscono tardi. Per Yosra Trabelsi, 35 anni, autista degli autobus di Start Romagna, la Festa della Mamma che si celebra oggi ha il sapore delle conquiste quotidiane. Quelle fatte di equilibrio, coraggio e cambiamenti. Di origini tunisine, Yosra è arrivata in Italia quando aveva appena cinque anni. È cresciuta in Sicilia, poi la vita l’ha portata in Romagna per amore. A Rimini ha costruito la sua famiglia insieme al marito e ai loro tre figli: Sabrina, 11 anni, Malek, 9, e Yaser, 7.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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