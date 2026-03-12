Famiglia nel bosco la reazione choc di uno dei figli alla separazione dalla mamma

Una famiglia nel bosco sta facendo parlare di sé dopo che il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento di tre figli minori dalla madre. Uno dei figli ha avuto una reazione sconvolgente alla separazione, suscitando grande scalpore e attirando l’attenzione dei media sulla vicenda. La situazione è al centro di un periodo di forte tensione tra le parti coinvolte.

La vicenda della famiglia Trevallion-Birmingham, finita al centro dell'attenzione dopo l'allontanamento dei tre figli minori disposto dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila, registra ore di forte tensione. Uno dei due gemelli avrebbe iniziato uno sciopero della fame, spiegando agli operatori di non voler assumere cibo finché non potrà rivedere la madre, Catherine Birmingham, recentemente allontanata dalla struttura che ospita i bambini. La situazione, già delicata sul piano psicologico, sta imponendo alle istituzioni un monitoraggio costante e interventi mirati per garantire la tutela dei minori. I bambini si trovano in una comunità del territorio abruzzese dallo scorso autunno, dopo un provvedimento che ha sospeso temporaneamente la responsabilità genitoriale della coppia.