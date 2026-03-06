Famiglia nel bosco mamma Catherine allontanata dalla casa famiglia dei figli Trasferiti altrove anche i bambini

Una famiglia di Palmoli, in provincia di Chieti, è stata coinvolta in una recente vicenda giudiziaria: la madre è stata allontanata dalla casa famiglia dei figli e i bambini sono stati trasferiti in altra struttura. La situazione riguarda la cosiddetta

Lo ha stabilito il tribunale con un'ordinanza che, secondo quanto anticipato dal Tg1, è stata eseguita. In queste ore era prevista la perizia psicologica sui piccoli Nuovo capitolo della vicenda che riguarda quella che è stata ribattezzata la "famiglia nel bosco" di Palmoli (Chieti). Oggi viene eseguita l'ordinanza del tribunale per la quale mamma Catherine deve essere portata via dalla casa famiglia di Vasto dove le era stato concesso di stare con i figli. Anche i bambini verranno trasferiti in un'altra struttura protetta. La notizia dell'ordinanza era stata diffusa nei giorni scorsi, ma secondo quanto anticipato dal Tg1 l'allontanamento diventa concreto oggi, 6 marzo.

Famiglia nel bosco, la mamma allontanata dalla struttura di Vasto: non può stare coi figli, separati anche i bambiniI bimbi della famiglia del bosco verranno trasferiti in strutture diverse dalla casa famiglia di Vasto, e così anche la madre.

