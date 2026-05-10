Durante la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva, tenutasi a Wujiang in Cina, un atleta ha stabilito un nuovo record del mondo nel settore dello speed climbing. La competizione ha visto anche un’esibizione in una disciplina che si sta affermando come futura protagonista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove per la prima volta saranno assegnati sei titoli. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e atleti da tutto il mondo.

A Wujiang (Cina) è andata in scena la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva, che sarà grande protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (per la prima volta nella storia verranno messi in palio sei titoli ai Giochi). Domenica riservata allo speed, la disciplina veloce che viaggia sempre sul filo dell’incertezza e che si decide sul filo dei centesimi negli appassionati e incerti scontri diretti. Giornata memorabile sul fronte maschile, dove il cinese Yicheng Zhao ha siglato il nuovo record del mondo: 4.54 nella semifinale contro lo statunitense Samuel Watson, abbassando di quattro centesimi il precedente primato che lo stesso Campione del mondo giovanile aveva siglato lo scorso 28 aprile agli Asian Beach Games.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Yicheng Zhao firma il record del mondo! Crono spaziale nello speed, arrampicata in una nuova dimensione

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