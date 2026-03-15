Arrampicata Coppa Italia Speed 2026 | Colli da record

Da sportface.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima tappa della Coppa Italia Speed 2026 si è svolta a Brughero, dando il via alla stagione dell’arrampicata sportiva. L’evento è stato trasmesso in diretta su SportFace e ha visto protagonisti diversi atleti impegnati nelle prove di velocità. Durante la competizione, alcuni concorrenti hanno stabilito nuovi record, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

La prima tappa della Coppa Italia Speed 2026 ha inaugurato la stagione dell’arrampicata sportiva a Brughero in diretta su SportFace. Il miglior momento della giornata è stata l’ascesa di Beatrice Colli che ha riscritto il nuovo record italiano femminile. L’atleta italiana ha abbassato il proprio primato nazionale portandolo a 6,81 secondi, confermando la crescita personale e del movimento azzurro. Fin dalle qualifiche la competizione ha mostrato un livello tecnico importante. Tra le protagoniste della gara femminile si è distinta l’olimpionica polacca Aleksandra Kalucka, bronzo ai Giochi di Olimpiadi di Parigi 2024, che ha imposto subito il ritmo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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