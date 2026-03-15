Arrampicata Coppa Italia Speed 2026 | Colli da record

La prima tappa della Coppa Italia Speed 2026 si è svolta a Brughero, dando il via alla stagione dell’arrampicata sportiva. L’evento è stato trasmesso in diretta su SportFace e ha visto protagonisti diversi atleti impegnati nelle prove di velocità. Durante la competizione, alcuni concorrenti hanno stabilito nuovi record, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

La prima tappa della Coppa Italia Speed 2026 ha inaugurato la stagione dell’arrampicata sportiva a Brughero in diretta su SportFace. Il miglior momento della giornata è stata l’ascesa di Beatrice Colli che ha riscritto il nuovo record italiano femminile. L’atleta italiana ha abbassato il proprio primato nazionale portandolo a 6,81 secondi, confermando la crescita personale e del movimento azzurro. Fin dalle qualifiche la competizione ha mostrato un livello tecnico importante. Tra le protagoniste della gara femminile si è distinta l’olimpionica polacca Aleksandra Kalucka, bronzo ai Giochi di Olimpiadi di Parigi 2024, che ha imposto subito il ritmo. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Arrampicata, qualifiche della Coppa Italia Boulder: risultati e highlightsLe emozioni dell’arrampicata sportiva hanno animato la domenica di mozzate per la Coppa Italia Boulder: ecco gli highlights Oggi tutti al Lezard di... Arrampicata sportiva, il calendario nazionale FASI 2026: tutte le competizioni tra Boulder, Lead, Speed e Para ClimbingDefinite le date della stagione agonistica 2026: Coppe Italia, Campionati Italiani, settore giovanile e l’appuntamento clou con i Mondiali Giovanili... Contenuti utili per approfondire Coppa Italia Speed Temi più discussi: Coppa Italia Speed, parte da Brugherio la stagione agonistica 2026; 1ª Tappa Coppa Italia Paraclimbing: video dimostrazione vie e programma gara del 28 Marzo a Milano; 2ª Coppa Italia Giovanile Boulder Under 15-17: programma gara del 28-29 Marzo alla Manopiede; Coppa Speed 2025, Casalecchio di Reno. Arrampicata sportiva, debutto con record per il circuito di Coppa Italia SpeedLa prima tappa di Coppa Italia Speed 2026 ha regalato spettacolo e tempi di altissimo livello, con l’emozione del nuovo record italiano femminile: Beatrice Colli ha infatti abbassato il proprio primat ... napolimagazine.com Colli da record e Robbiati di nuovo sul trono: spettacolo alla prima tappa della Coppa Italia Speed 2026Coppa Italia Speed 2026: Beatrice Colli firma il nuovo record italiano (681). Successi per Aleksandra Kalucka e Luca Robbiati ... calciomagazine.net Riparte la Coppa Italia Speed: a Brugherio la prima tappa del circuito più veloce dell’arrampicata sportiva https://www.calciomagazine.net/riparte-la-coppa-italia-speed-a-brugherio-la-prima-tappa-del-circuito-piu-veloce-dellarrampicata-sportiva-242125.html facebook