Il vento in poppa è una condizione che molti velisti cercano, perché permette di navigare più facilmente e con meno sforzo. La Terra si vede spesso dal mare, soprattutto quando si è in barca a vela, una delle attività preferite di chi ama il mare. Durante le uscite, il vento in poppa favorisce la velocità e il comfort della navigazione, rendendo l’esperienza più piacevole e meno impegnativa.

La Terra ha imparato a guardarla dal mare. E il mare lo accarezza spesso in barca a vela, una delle sue passioni più grandi, col vento in poppa. "Credo sia una metafora della vita. Guardare in faccia il vento mi ha insegnato a gestire le difficoltà invece di subirle". A dire il vero, di passioni Ludovico Fremont ne ha anche altre. "Mi piace scrivere poesie". E poi c’è la tv, il suo core business. Ma soprattutto un grande ritorno da festeggiare: dopo diversi anni, Ludovico ha infatti deciso di “riabbracciare” Walter Masetti, il personaggio interpretato ne I Cesaroni (alla settima stagione), a vent’anni dalla prima volta e a sedici dal suo abbandono, nel 2010.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vento in poppa

Vento in poppa

Notizie correlate

Leggi anche: Affari tuoi, "niente vento in poppa": Capitano affondato

Blitz a Fasano, l'Alta Fratte inizia i playoff con il vento in poppaLa compagine di Santa Giustina in Colle nella gara d'andata dei quarti di finale vince 3-1.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Vento in poppa; I democratici hanno il vento in poppa con l’avvicinarsi delle elezioni; GSF26. Unità operai-studenti italiani, vento in poppa per la Flotilla; Indcar, 67 milioni di fatturato nel 2025. E nel 2026 crescerà ancora.

Vento in poppaLudovico Fremont e la passione per la vela Navigare insegna a gestire le difficoltà. Credo sia una metafora dell’esistenza. . msn.com

Vento in poppa a SenigalliaL’iniziativa non ha richiamato solo i soci storici, ma ha attirato numerosi cittadini che, spinti dalla curiosità e dalla voglia di mettersi in gioco, hanno deciso di tesserarsi appositamente per vive ... senigallianotizie.it

METEO ITALIA: SOLE, VENTO E CLIMA MITE PER IL 1° MAGGIO SOLE DOMINANTE AL NORD Cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni! Temperature piacevoli tra 17 e 21°C, con punte fino a 26°C ad Aosta CENTRO SPLENDENT - facebook.com facebook

A Porticello la notte della tragedia del Bayesian c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci”. Lo sostengono i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese di stabilire la forza x.com