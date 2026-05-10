Una nuova proposta arriva sul mercato degli elettrodomestici: un bollitore realizzato in titanio con acciaio medicale 316Ti. Questo materiale viene scelto per la sua resistenza e per la capacità di garantire acqua più pura rispetto ai tradizionali modelli in acciaio. Il dispositivo include un sistema che mantiene costante la temperatura durante l’utilizzo, puntando a migliorare le prestazioni e la qualità dell’acqua riscaldata.

? Domande chiave Perché l'acciaio medicale 316Ti garantisce un'acqua più pura?. Come funziona il sistema per mantenere costante la temperatura?. Quanto costerà questo nuovo modello se arrivasse in Italia?. Dove è possibile acquistare il bollitore Xiaomi oggi stesso?.? In Breve Capacità 1,7 litri e potenza 1.800W per il nuovo modello Mijia.. Lega acciaio 316Ti con titanio mantiene l'acqua costante a 55°C.. Prezzo di lancio di circa 17 euro sulla piattaforma cinese Youpin.. Disponibilità limitata al mercato cinese senza date per l'Europa.. Xiaomi ha presentato sul mercato cinese il nuovo bollitore Xiaomi Mijia Constant Temperature Electric Kettle Titanium Steel Edition, un dispositivo che punta sulla purezza dei materiali per la cura quotidiana di chi ama i rituali caldi della casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xiaomi lancia il bollitore in titanio: purezza e acciaio medicale

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