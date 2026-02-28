Galaxy s26 delusione | xiaomi 17 e xiaomi 17 ultra già lanciati globalmente

La gamma Xiaomi 17, composta dai modelli Xiaomi 17 Ultra e Xiaomi 17, è stata presentata recentemente sui mercati internazionali. Entrambi i dispositivi sono già disponibili in diverse regioni, mentre il Galaxy S26 non ha ancora riscosso il successo sperato. Xiaomi ha lanciato ufficialmente i suoi nuovi smartphone, offrendo caratteristiche aggiornate e design moderno.

La gamma Xiaomi 17, recentemente presentata sui mercati internazionali, comprende due modelli principali: Xiaomi 17 Ultra e Xiaomi 17. L'offerta si distingue per prestazioni elevate, autonomia consistente e un comparto fotografico di livello, accompagnato da accessori e versioni speciali. L'investimento mette in risalto differenze di prezzo, capacità di imaging e caratteristiche hardware condivise tra le due varianti. Nel modello Ultra, la componente ottica raggiunge nuove vette con un sensore principale da 50 MP di dimensioni vicine a 1 pollice (Light Fusion 1050L, LOFIC), affiancato da una fotocamera ultrawide da 50 MP e da una teleobiettivo variabile da 200 MP (ISOCELL HPE).