Xiaomi ha presentato una nuova lavatrice da 10 kg che si rivolge ai consumatori con un prezzo di poco superiore ai 100 euro. L'elettrodomestico rientra nella gamma di prodotti smart del marchio e punta a differenziarsi sul mercato grazie a un prezzo particolarmente competitivo. La lavatrice è stata annunciata come una novità che punta a conquistare una fetta di clientela attenta ai costi.

Xiaomi torna a farsi notare nel settore degli elettrodomestici smart con una nuova lavatrice pensata per conquistare il mercato grazie a un prezzo estremamente aggressivo. Si tratta della versione 2026 della Mijia Top Load, un modello a carica dall’alto che punta tutto su praticità, efficienza e accessibilità. Il dato che colpisce subito è il prezzo. La nuova lavatrice viene proposta a 799 yuan, circa 104 euro al cambio attuale. Una cifra che la rende estremamente competitiva rispetto a qualsiasi alternativa presente sul mercato. Al momento, però, è disponibile esclusivamente su JD.com e non è ancora prevista una distribuzione ufficiale in Italia. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Xiaomi lancia la lavatrice da 10 kg a poco più di 100 euro: prezzo shock

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