WWE | Tanta confusione in merito ad Asuka dopo Backlash

Dopo il match perso contro Iyo Sky, Asuka si è avvicinata alla rivale, lanciando un abbraccio emozionato e lasciando il ring visibilmente commossa. Questa scena ha suscitato molte interpretazioni tra i fan e gli osservatori, creando confusione sulle reali intenzioni dell’atleta. La sua reazione ha attirato l’attenzione generale e sarà difficile prevedere come si svilupperanno gli eventi nelle prossime settimane.

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Tra i vari motivi per cui Backlash farà parlare di sé per le prossime settimane ci sarà sicuramente la situazione attorno ad Asuka, che al termine del suo match perso contro Iyo Sky ha abbracciato la rivale commuovendosi e lasciando il ring. Generalmente, gesti del genere fanno presupporre un ritiro o comunque un abbandono da parte dell’atleta. Nelle ore successive al PLE, diversi insider hanno provato a dire la loro in merito alla vicenda, ma pare che non ci sia molta chiarezza a tale riguardo. Report che si smentiscono a vicenda. A sollevare per primo il polverone è stato Big E, direttamente dal post show di Backlash, che ha ammesso di non sapere se questa sia stata l’ultima apparizione della joshi in WWE e cosa riservi il futuro per lei.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Tanta confusione in merito ad Asuka dopo Backlash ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WWE BACKLASH: IYO SKY supera Asuka a Backlash 2026, poi arriva il momento emozionanteGrande battaglia tutta giapponese a WWE Backlash, dove IYO SKY ha sconfitto Asuka al termine di un match intenso, fisico e ricco di ribaltamenti. Leggi anche: WWE: Asuka si sarebbe semi-ritirata dopo Backlash