WWE | Asuka si sarebbe semi-ritirata dopo Backlash

Dopo la sconfitta contro IYO SKY a Backlash, Asuka ha abbracciato la sua avversaria, segnando un finale netto alla rivalità. La federazione di wrestling ha ospitato l’evento sabato scorso, e questa scena ha attirato l’attenzione dei fan. La wrestler giapponese, nota come la “Empress of Tomorrow”, sembra aver preso una pausa dalla scena attiva, lasciando il pubblico con questa immagine di commiato.

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A Backlash, andato in scena sabato, Asuka è stata sconfitta da IYO SKY. Al termine del match, dopo mesi di rivalità, la Empress of Tomorrow ha abbracciato colei che in passato era stata la sua allieva, in un finale dai toni inequivocabilmente conclusivi. L’indiscrezione di Dave Meltzer: “Asuka è semi-ritirata”. Nell’edizione del Wrestling Observer Radio successiva al PPV, Dave Meltzer ha riferito di aver appreso che Asuka sarebbe ormai semi-ritirata dall’attività. Il giornalista ha precisato di non avere ancora chiaro cosa comporti esattamente questa formula nel caso specifico, ma di sapere che dietro le quinte alcuni colleghi le stavano dando l’addio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Asuka si sarebbe semi-ritirata dopo Backlash ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WWE BACKLASH: IYO SKY supera Asuka a Backlash 2026, poi arriva il momento emozionanteGrande battaglia tutta giapponese a WWE Backlash, dove IYO SKY ha sconfitto Asuka al termine di un match intenso, fisico e ricco di ribaltamenti. WWE: ufficiale IYO SKY vs Asuka a BacklashLa WWE ha ufficializzato un nuovo match per Backlash, Premium Live Event in programma sabato 9 maggio alla Benchmark International Arena di Tampa,... Si parla di: Anteprima WWE Backlash 2026; WWE: Una top star del roster avrebbe accettato di tagliarsi lo stipendio del 50% pur di rimanere.