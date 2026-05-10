WWE | Asuka si sarebbe semi-ritirata dopo Backlash

Da zonawrestling.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro IYO SKY a Backlash, Asuka ha abbracciato la sua avversaria, segnando un finale netto alla rivalità. La federazione di wrestling ha ospitato l’evento sabato scorso, e questa scena ha attirato l’attenzione dei fan. La wrestler giapponese, nota come la “Empress of Tomorrow”, sembra aver preso una pausa dalla scena attiva, lasciando il pubblico con questa immagine di commiato.

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A Backlash, andato in scena sabato, Asuka è stata sconfitta da IYO SKY. Al termine del match, dopo mesi di rivalità, la Empress of Tomorrow ha abbracciato colei che in passato era stata la sua allieva, in un finale dai toni inequivocabilmente conclusivi. L’indiscrezione di Dave Meltzer: “Asuka è semi-ritirata”. Nell’edizione del Wrestling Observer Radio successiva al PPV, Dave Meltzer ha riferito di aver appreso che Asuka sarebbe ormai semi-ritirata dall’attività. Il giornalista ha precisato di non avere ancora chiaro cosa comporti esattamente questa formula nel caso specifico, ma di sapere che dietro le quinte alcuni colleghi le stavano dando l’addio.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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