WWE | John Cena annuncia un torneo a lui intitolato con vincitori votati dal pubblico

Durante l’evento di wrestling svoltosi a Tampa, in Florida, è stato annunciato che John Cena organizzerà un torneo a lui dedicato. I vincitori del torneo saranno scelti attraverso il voto del pubblico. La partecipazione di Cena ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno seguito con interesse questa novità annunciata durante l’incontro. La presenza del wrestler è stata al centro dell’attenzione tra gli appassionati.

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L’attesa per l’apparizione di John Cena al Backlash si è conclusa durante l’evento svoltosi a Tampa, in Florida. Accolto da Alicia Taylor come il più grande di sempre, l’ex volto simbolo della WWE si è presentato sul ring in completo elegante, scherzando con i cameraman prima di passare all’annuncio che aveva promesso avrebbe scosso le fondamenta della compagnia di wrestling. Di fronte ai prevedibili cori del pubblico che chiedevano a gran voce un ultimo match, John Cena ha spento ogni possibile speranza, confermando la sua serenità riguardo alla fine della sua carriera lottata. “Lo dico apertamente: personalmente mi sento soddisfatto di...🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: John Cena annuncia un torneo a lui intitolato con vincitori votati dal pubblico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WWE: Lo “storico” annuncio di John Cena potrebbe non riguardare Club WWENegli ultimi giorni John Cena ha promesso ai fan del WWE universe un’annuncio che avrebbe cambiato la WWE, definito “storico”. WWE: John Cena potrebbe avere un ruolo post-ritiro?Il ritiro di John Cena dal wrestling è ancora ben saldo nelle memorie dei fan di tutto il mondo, così come il dibattito scaturito dopo la sua...