WWE | John Cena potrebbe avere un ruolo post-ritiro?

Il ritiro di John Cena dal wrestling è ancora ben saldo nelle memorie dei fan di tutto il mondo, così come il dibattito scaturito dopo la sua sconfitta contro Gunther a Saturday Night Main Event. Negli ultimi giorni, però, qualcos’altro ha iniziato a far parlare i fan, ossia una certa curiosità in merito a cosa farà Big Match John in WWE ora che non è più un wrestler attivo, sempre considerando che possa fare qualcosa. La risposta a questi interrogativi potrebbe essere forse arrivata, durante il Megacon di Orlando, dove John Cena ha preso parte ad una sessione di Q&A con i fan. Nel corso dell’evento, gli è stato chiesto cosa preferisse tra lottare sui ring WWE o recitare in film e TV. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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