WWE BACKLASH | Sami Zayn fischiato perde ancora contro Trick Williams

Durante il secondo incontro di WWE Backlash 2026, Trick Williams, accompagnato da Lil Yachty, ha difeso il titolo degli Stati Uniti contro Sami Zayn, che aveva perso la cintura a WrestleMania 42. Zayn è stato fischiato dal pubblico durante la sfida, che si è conclusa con la vittoria di Williams, mantenendo così il suo titolo. È stato il secondo scontro tra i due in questo evento.

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Il secondo match di WWE Backlash 2026 è stato il rematch valido per lo United States Title tra il campione Trick Williams, accompagnato da Lil Yachty, e Sami Zayn, l’ex titolare della cintura strappata da Williams a WrestleMania 42. Il pubblico del Benchmark International Arena di Tampa ha vissuto la sfida in modo molto particolare, schierandosi compatto contro Zayn. Sami Zayn prova il colpo basso: Trick Williams prende il controllo del match. Prima ancora del suono del gong, Zayn ha tentato un colpo basso ai danni del campione, ma Williams ha risposto buttandolo a terra. Una volta partito il match, Zayn ha spinto Williams in un angolo per colpirlo con qualche chop, salvo essere ribaltato da una clothesline al volo non appena il campione lo ha fatto rimbalzare sulle corde.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE BACKLASH: Sami Zayn fischiato, perde ancora contro Trick Williams ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WWE: Backlash 2026 si arricchisce, Sami Zayn vs Trick Williams per il titolo USANel corso dell’ultimo episodio di SmackDown, la WWE ha ufficializzato un nuovo match titolato per Backlash 2026, evento in programma sabato 9 maggio... Leggi anche: WWE: Possibile doppio turn tra Sami Zayn e Trick Williams a WrestleMania