WWE | Possibile doppio turn tra Sami Zayn e Trick Williams a WrestleMania

Durante il prossimo evento di WrestleMania, la WWE avrebbe in programma un doppio cambio di fazione tra Sami Zayn e Trick Williams, in occasione del match per il titolo degli Stati Uniti. La notizia è stata riportata da Bodyslam.net e riguarda una possibile svolta nei personaggi di entrambi i lottatori durante l'incontro. Finora, non ci sono conferme ufficiali sulla decisione e i dettagli della storyline restano sconosciuti.

Secondo quanto riportato da Bodyslam.net, la WWE starebbe seriamente considerando un doppio turn durante lo scontro per lo United States Championship tra Sami Zayn e Trick Williams a WrestleMania. Il piano prevederebbe un’inversione di ruoli nel corso del match: Zayn assumerebbe un profilo da heel, mentre Williams ne uscirebbe come babyface. Le reazioni del pubblico dietro la decisione. La decisione sarebbe maturata osservando l’evoluzione delle reazioni del pubblico nelle ultime settimane. Sami Zayn starebbe raccogliendo sempre più fischi, mentre Trick Williams riceverebbe un supporto crescente dagli spettatori presenti agli show dal vivo....🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Possibile doppio turn tra Sami Zayn e Trick Williams a WrestleMania WWE: Nuovi piani per Trick Williams, coinvolto anche Sami Zayn in un doppio turn?I piani della WWE per Trick Williams potrebbero andare ben oltre un semplice passaggio a babyface e potrebbero coinvolgere anche un clamoroso cambio... Trick Williams e Sami Zayn si sfidano a WrestleMania 42?Nel panorama WWE, la prospettiva di un confronto tra trick williams e sami zayn sul palcoscenico principale sta guadagnando consistenza.