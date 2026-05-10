Durante l’evento WWE Backlash, Roman Reigns ha mantenuto il titolo mondiale contro Jacob Fatu, che ha concluso il match con un’azione violenta che ha lesionato profondamente il campione. La battaglia è stata intensa e il finale ha visto Fatu attaccare Reigns anche dopo la fine dello scontro, lasciando il campione in condizioni critiche. La lotta è stata caratterizzata da momenti di grande durezza e spettacolo.

Main event brutale a WWE Backlash, dove Roman Reigns è riuscito a conservare il World Heavyweight Championship contro Jacob Fatu, ma il finale dello show ha lasciato il campione completamente distrutto. Per tutta la durata del match, Fatu ha cercato ossessivamente di chiudere Reigns nella sua devastante Tongan Death Grip, mettendo più volte in seria difficoltà il Tribal Chief. Roman, però, è sempre riuscito a trovare una via di fuga, anche nei momenti più complicati. Il match è diventato sempre più fisico con il passare dei minuti. Dopo aver schiantato Reigns attraverso il tavolo di commento con una Powerbomb, Jacob ha tentato nuovamente di soffocarlo, ma Roman ha reagito colpendolo agli occhi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE BACKLASH: Roman Reigns mantiene il titolo, ma Jacob Fatu lo distrugge dopo il match

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