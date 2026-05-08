Durante un'intervista, Seth Rollins ha dichiarato di non aver mai preso in considerazione l’ipotesi di perdere il match contro Bron Breakker a BackLash. Dopo l’evento di WrestleMania 41, Bron Breakker è entrato a far parte di un nuovo gruppo insieme a Seth Rollins e Paul Heyman, e successivamente si è unito anche Bronson Reed.

Dopo WrestleMania 41, Bron Breakker si è unito a Seth Rollins e Paul Heyman per formare The Vision. Poco dopo si è aggiunto anche Bronson Reed al gruppo. All’inizio Rollins ha ottenuto grande successo con la stable, arrivando persino a vincere il World Heavyweight Championship. Tuttavia, quando Rollins si è infortunato, Bron Breakker lo ha tradito, estromettendolo dal gruppo. Per questo motivo, al suo ritorno, Seth ha impedito a Breakker di vincere la Royal Rumble di quest’anno. I due erano anche stati dati come possibili avversari a WrestleMania 42, ma Breakker si è infortunato ed è stato costretto a fermarsi. È poi rientrato proprio a WrestleMania 42, interferendo nel match di Rollins contro Gunther.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Seth Rollins parla del match con Bron Breakker a BackLash: “Non ho nemmeno pensato di perdere”

Seth Rollins challenges Bron Breakker to match at WWE Backlash: Raw highlights, April 27, 2026

Notizie correlate

WWE: Seth Rollins sfida Bron Breakker per Backlash a RawLa nuova rivalità tra Seth Rollins e Bron Breakker entra nel vivo: nell’ultima puntata di WWE Raw, il “Visionary” ha lanciato ufficialmente la sfida...

WWE: Infortunio reale per Bron Breakker a RAW durante il segmento con Seth RollinsBron Breakker ha vissuto un momento davvero spaventoso nell’episodio di questa settimana di RAW, quando un colpo di sedia da parte di Seth Rollins è...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: WWE Roma 2026, chi salirà sul ring nel Live Event del tour europeo; WWE: Roman Reigns a Backlash, una vittoria sicura; WWE Raw 04-05-26: Jacob Fatu umilia ancora Roman Reigns e firma il contratto per Backlash – Highlights; WWE: Rivelate le prime quote di Backlash, ecco i favoriti.

Seth Rollins non ha rimpianti per ciò che ha fatto a Paul HeymanSeth Rollins ha dovuto compiere un miracolo per poter partecipare all´edizione del 2026 di WrestleMania. worldwrestling.it

SETH ROLLINS contro BRON BREAKKER: secondo voi chi vince a BACKLASH - facebook.com facebook