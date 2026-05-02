Durante l’episodio di SmackDown del 1° maggio, Danhausen ha confermato la sua presenza nel roster WWE, attirando l’attenzione dei fan. La sua partecipazione a un prossimo evento di grande rilievo, Backlash, è stata ufficializzata, ma con una condizione che dovrà essere rispettata. La sua presenza nel match è ora certa, anche se ancora da definire le modalità di partecipazione.

Durante l’episodio di SmackDown del 1° maggio, Danhausen ha continuato a confermarsi come una delle star più amate del momento in WWE e ora sembra vicino al suo primo match in un Premium Live Event. Nel corso della serata, Danhausen ha ingannato The Miz riuscendo a sottrargli 40.000 dollari, che ha poi usato per comprare magliette da lanciare ai fan. DANHAUSEN JUST ROBBED THE MIZ OUT OF 40K LMFAOOOOOOOOOOOOOO #Smackdown pic.twitter.comHOjfrpKEPo — FADE (@FadeAwayMedia) May 2, 2026 Un gesto che però gli si è ritorto contro, perché subito dopo The Miz e Kit Wilson sono arrivati sul ring per fermare la “Very Nice, Very Evil Superstar”. Danhausen vuole vendetta dopo l’attacco di The Miz.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Danhausen verso Backlash, match confermato, ma a una condizione

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