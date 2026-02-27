Belén Rodríguez a Sanremo 2026 con Samurai Jay | apparizione lampo ma qualcosa va storto

Durante la serata di Sanremo 2026, la presenza di Belén Rodríguez come ospite speciale durante l'esibizione di Samurai Jay ha attirato l'attenzione del pubblico. L'artista ha fatto un'apparizione breve, ma qualcosa nel suo intervento ha lasciato intendere che non tutto sia filato liscio. La sua presenza ha generato qualche sorpresa tra i presenti, lasciando spazio a interpretazioni diverse sulla performance.

«Stiamo correndo un po’ troppo, facciamolo lento». È questo il verso pronunciato da Belén Rodríguez durante la terza serata del Festival di Sanremo. La showgirl argentina è tornata sul palco del Teatro Ariston come special guest nell’esibizione di Samurai Jay, sulle note del brano in gara “Ossessione”. Un’apparizione breve, studiata nei dettagli, ma che non è passata inosservata. Dopo le voci circolate sin dalla prima puntata – quando di lei si era sentita soltanto la voce – l’ingresso in scena è arrivato durante la terza serata di Sanremo 2026. Nel momento centrale di “Ossessione”, la telecamera si è staccata dall’artista in gara per salire verso la celebre scalinata dell’Ariston. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Samurai Jay si esibirà sul palco del Teatro Ariston con il brano Baila morena e sarà accompagnato da Belén Rodríguez e da Roy Paci.

Samurai Jay, pseudonimo di Gennaro Amatore, farà il suo debutto al Festival di Sanremo 2026 con il brano "Ossessione"

