WWE | AJ Styles dice la sua contro i fan ipercritici

Da quando ha annunciato il ritiro dalla lotta, AJ Styles ha intrapreso una nuova carriera come talent scout e coach per la WWE. Recentemente, l’ex wrestler ha commentato pubblicamente il comportamento di alcuni fan, definendoli troppo critici nei confronti dei performer. La sua posizione si aggiunge alle sue attività attuali nel mondo dello wrestling, dove si dedica a formare i nuovi talenti.

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Da quando ha smesso di lottare a seguito del ritiro, l’ora Hall of Famer AJ Styles ha iniziato il lavoro come talent scout e coach per la WWE. Oltre a ciò, The Phenomenal One tiene un podcast, “Phenomenally Retro” dove discute dei temi più disparati. Tra le varie tematiche affrontate, Styles ha deciso ora di parlare di un tema molto discusso e che già viene affrontato in numerose community e gruppi online: i fan ipercritici a cui pare non andare bene nulla di ciò che viene proposto negli show della compagnia. Le critiche del Phenomenal One nel suo podcast. AJ Styles ha deciso di non contenersi e criticare i fan per la perenne negatività con cui affrontano i discorsi online, specialmente verso le storyline che vengono giudicate stupide ancora prima che esse si sviluppino.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: AJ Styles dice la sua contro i fan ipercritici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate AJ Styles ignora la sua induzione nella Hall of Fame WWENella puntata di WWE Raw trasmessa da Atlanta il 23 febbraio, il mondo della WWE è stato sorpreso da un annuncio destinato a salire agli onori della... AJ Styles ignora la sua inclusione nella Hall of Fame della WWELa chiusura della serata del 23 febbraio ha segnato un momento di passaggio tra una carriera pluridecennale e il riconoscimento formale della Hall of...