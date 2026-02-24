aj styles ignora la sua inclusione nella hall of fame della wwe

AJ Styles ha deciso di non partecipare alla cerimonia di insediamento nella Hall of Fame della WWE, nonostante la sua inclusione ufficiale. La scelta deriva dalla sua intenzione di mantenere una certa indipendenza e di non voler partecipare a eventi pubblici legati alla WWE in questo momento. La decisione sorprende molti fan, considerando la sua lunga carriera nel wrestling. La serata del 23 febbraio ha rappresentato un momento di passaggio per Styles, che ha comunque preferito rimanere in disparte.

La chiusura della serata del 23 febbraio ha segnato un momento di passaggio tra una carriera pluridecennale e il riconoscimento formale della Hall of Fame, orchestrato con grande riserbo dal team creativo e dalla leadership della WWE. L'episodio ha unito la celebrazione di un addio a un'esplicita risonanza storica, offrendo al pubblico una cornice memorabile che ha esaltato la traiettoria di una delle figure più iconiche della scena wrestling. l'atmosfera della serata ha visto aj styles salire sul ring convinto di onorare solo il proprio addio, ma il contesto ha preso una piega inattesa. nel corso del discorso ha rivissuto le tappe fondamentali della sua carriera, dai trascorsi in TNA ai successi in Giappone, ringraziando i good brothers e riconoscendo i sacrifici personali sostenuti per il proseguo della professione, come i compleanni e gli anniversari persi per amore del ring.

