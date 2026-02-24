AJ Styles ignora la sua induzione nella Hall of Fame WWE

AJ Styles ha deciso di ignorare la sua induzione nella Hall of Fame WWE, annunciata durante la puntata di Raw a Atlanta il 23 febbraio. La scelta del wrestler ha sorpreso i fan e gli addetti ai lavori, poiché molti aspettavano un discorso di ringraziamento. Styles si è limitato a non partecipare alla cerimonia, lasciando il pubblico senza parole. La sua decisione rimane un mistero che si aggiunge alle tensioni recenti tra il wrestler e la federazione.

© Mondosport24.com - AJ Styles ignora la sua induzione nella Hall of Fame WWE

Nella puntata di WWE Raw trasmessa da Atlanta il 23 febbraio, il mondo della WWE è stato sorpreso da un annuncio destinato a salire agli onori della Hall of Fame. AJ Styles è stato comunicato come nuovo introdotto nella Hall of Fame Class of 2026, una rivelazione affidata al pubblico da una presenza iconica, The Undertaker, che è comparso negli ultimi istanti dello show. La notizia ha sorpreso lo stesso Styles, che non era stato informato in anticipo sull’esito della cerimonia. La scelta della WWE ha trasformato una serata già marcata da sensazioni di addio in un momento decisivo per AJ Styles, presente come atleta al culmine di una trama che sta accompagnando il suo ritiro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com AJ Styles ignora la sua inclusione nella Hall of Fame della WWEAJ Styles ha deciso di non partecipare alla cerimonia di insediamento nella Hall of Fame della WWE, nonostante la sua inclusione ufficiale. AJ Styles nella Hall of Fame WWE 2026: annuncio ufficialeAJ Styles entra nella Hall of Fame WWE 2026 a causa della sua lunga carriera e delle numerose vittorie.