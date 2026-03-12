Al torneo WTA 1000 di Indian Wells, giocatrici come Swiatek e Pegula sono avanzate ai quarti di finale, mentre negli ottavi si sono verificati due ritiri. Tutto il quadro del torneo si è ora concentrato nei quarti, con molte atlete che continuano la lotta per la vittoria. La competizione prosegue con le sfide che determinano le semifinali.

Tutto il tabellone del WTA 1000 di Indian Wells, il terzo della stagione femminile, è ora allineato ai quarti di final e. E nella parte inferiore, non c’è che dire, è un’autentica parata di star dell’attuale era della WTA. Questo, però, a scapito un po’ dello spettacolo di alcuni match e anche della durata di altri, visto che ci sono stati due ritiri nella notte. Il primo abbandono a match in corso di cui parliamo è quello di Sonay Kartal. La britannica, contro Elena Rybakina, se la batte anche bene confermando di essere fastidiosa per molte (e i suoi scalpi di Navarro e Keys sono una forte testimonianza), ma è costretta al ritiro a metà secondo parziale in virtù di un problema fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Indian Wells 2026: Swiatek e Pegula avanti, due ritiri negli ottavi

