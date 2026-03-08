WTA Indian Wells 2026 Swiatek Rybakina e Pegula approdano al terzo turno

Al WTA di Indian Wells 2026, Swiatek, Rybakina e Pegula hanno raggiunto il terzo turno dopo aver superato i match della seconda giornata. Il torneo si sta avvicinando ai sedicesimi di finale, con le partite della parte bassa del tabellone in corso. Le atlete continuano a contendersi un posto tra le migliori del torneo.

Il torneo WTA di Indian Wells completa l'allineamento del tabellone ai sedicesimi: si giocano i match della parte bassa del secondo turno. Superano l'esordio nel torneo senza eccessivi patemi, la polacca Iga Swiatek e la kazaka Elena Rybakina, mentre l'americana Jessica Pegula deve rimontare un set. Iga Swiatek, testa di serie numero due, piega la statunitense Kayla Day 6-0 7-6(2) in un'ora e trentanove minuti. In apertura di giornata la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero tre, doma l'americana Hailey Baptiste 7-6(5) 2-6 6-2 in due ore e diciotto minuti. Jessica Pegula, testa di serie numero cinque, rimonta la croata Donna Vekic 4-6 6-2 6-3 in un'ora e cinquantasette minuti.