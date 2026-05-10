WTA Roma 2026 Cocciaretto sbatte sul muro Swiatek ed è eliminata

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Internazionali d’Italia 2026, Elisabetta Cocciaretto ha affrontato Iga Swiatek nel suo percorso nel torneo. La partita si è conclusa con la vittoria della tennista polacca, che ha superato la sua avversaria in due set. Cocciaretto è stata eliminata dalla competizione nel corso di questa sfida.

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Si ferma contro il muro Iga Swiatek il cammino di Elisabetta Cocciaretto agli Internazionali d’Italia 2026. La tennista marchigiana è stata nettamente sconfitta dalla polacca in due set con un perentorio 6-1 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Non c’è stata davvero partita con Swiatek che ha vinto 58 punti totali contro i 28 di Cocciaretto. L’azzurra ha sofferto terribilmente con la seconda di servizio, vincendo solamente il 12% dei punti con questo colpo. Inizio di match molto complicato per Cocciaretto. L’azzurra perde sette dei primi otto punti giocati e si trova ad affrontare tre palle break consecutive. Il dritto abbandona la marchigiana e Swiatek allunga sul 3-0.🔗 Leggi su Oasport.it

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