Al WTA Indian Wells 2026, la giocatrice in testa al torneo è stata eliminata, mentre Linette ha vinto il derby tra due tenniste polacche. Sono inoltre avanzate Andreeva e Cocciaretto, che hanno ottenuto successi nelle rispettive partite. La pioggia di ieri ha modificato il programma, portando a termine alcuni match del primo turno e a disputare parte del secondo.

La pioggia di ieri ha completamente rivoluzionato il programma del WTA 1000 di Miami. Si sono così completati tutti i match del primo turno rimasti e si sono svolti alcuni del secondo. Tra questi l’incredibile ed inaspettato derby polacco, che ha portato alla clamorosa e prematura eliminazione di Iga Swiatek. La numero due del mondo si è fatta rimonta dalla connazionale Magda Linette, che si è imposta con il punteggio di 1-6 7-5 6-3 in due ore e dieci minuti di gioco. Linette affronterà ora la filippina Alexandra Eala, che difende a Miami la semifinale dello scorso anno e che ha battuto all’esordio la tedesca Laura Siegemund con il punteggio di 6-7 6-3 6-3 dopo una pazzesca battaglia di tre ore e venti minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Indian Wells 2026, Swiatek è eliminata! Linette vince il derby polacco, avanti Andreeva e Cocciaretto

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