LIVE Cocciaretto-Swiatek 1-6 0-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | la polacca domina eliminata l’ultima italiana

Nella prima giornata del torneo WTA di Roma, la giocatrice polacca ha conquistato un netto successo contro l’ultima italiana rimasta in gara, con un punteggio di 6-1, 6-0. La partita si è svolta in poco più di un’ora, confermando la superiorità della polacca rispetto alla rivale. La sfida ha avuto luogo nel rispetto delle regole di gioco e si è conclusa con la sconfitta dell’atleta italiana.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.17 12 mesi dopo ma stesso risultato tra Cocciaretto e Swiatek con la polacca che vince 6-1, 6-0 in una partita senza storia. 20.15 6-1, 6-0 Gioco, partita ed incontro Iga Swiatek: si ferma in rete la risposta di rovescio di Cocciaretto. A-40 Si ferma ai piedi della rete il tentativo di palla corta dell’italiana. Seconda 40-40 Che seconda da parte di Swiatek. La polacca spinge il servizio, trova la riga e forza l’errore in risposta di Cocciaretto. Seconda 40-A Cocciaretto risponde bene con il dritto, mette i piedi in campo e chiude con il rovescio lungolinea. 40-40 Cocciaretto affossa a metà rete il rovescio lungolinea.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Swiatek 1-6, 0-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA: la polacca domina, eliminata l’ultima italiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Swiatek 1-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura per la polaccaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Gioco Cocciaretto: ottima prima ad uscire all’incrocio delle righe. LIVE Cocciaretto-Swiatek 1-6, 0-4 WTA Roma 2026 in DIRETTA: doppio break per la polaccaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Risposta vincente di Swiatek che va a segno con il rovescio lungolinea. Argomenti più discussi: LIVE Cocciaretto-Swiatek, WTA Roma 2026 in DIRETTA: nulla da perdere contro la ex n.1 del mondo; Live Elisabetta Cocciaretto - Iga Swiatek - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 10/05/2026; Brilla Cocciaretto, prima volta al 3° turno: sfiderà Swiatek. Vincere sul Centrale è bellissimo!; Diretta Cocciaretto - Swiatek (Internazionali BNL d'Italia).