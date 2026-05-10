Wout van Aert è tornato in gara e ha vinto la Marly Grav Race, una competizione di bici gravel inserita nelle UCI World Series. La gara si è svolta nelle vicinanze di Valkenburg, con il ciclista che ha dominato la corsa, dimostrando una grande performance dopo il rientro. La vittoria segna un risultato importante nel calendario di questa disciplina, che vede ora un ritorno in grande stile del campione belga.

Wout van Aert ha fatto il proprio ritorno in gara, riuscendo a vincere la Marly Grav Race, un evento su bici gravel che fa parte delle UCI World Series (il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa disciplina). Il fuoriclasse belga è scattato in maniera perentoria sullo sterrato quando mancavano 22 chilometri al traguardo di Valkenburg (la manifestazione si è svolta interamente nei Paesi Bassi) e ha fatto il vuoto, trionfando con un vantaggio di 44 secondi nei confronti di Niels Vandeputte, Rick Ottema e Florian Vermeersch (Campione del Mondo in carica). Il 31enne in forza al Team Visma Lease a Bike ha fatto il proprio...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Wout van Aert torna e domina nel gravel, grande sgasata verso Valkenburg

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