Pagelle Parigi-Roubaix 2026 | Wout van Aert magnifico Pogacar deve rimandare il sogno Sfortunati van der Poel e Ganna

Nel commento alle pagelle della Parigi-Roubaix 2026, Wout van Aert si distingue con il massimo punteggio, dopo aver conquistato la vittoria. La gara ha visto anche la delusione di Tadej Pogacar, che ha dovuto rinviare il suo obiettivo di vittoria, mentre altri protagonisti come van der Poel e Ganna sono stati sfortunati durante la corsa. Van Aert, già vincitore alla Sanremo del 2020, ha avuto un percorso ricco di successi e difficoltà nelle recenti competizioni.

PAGELLE PARIGI-ROUBAIX 2026. Wout van Aert, voto 10: dopo la vittoria alla Sanremo del 2020 sono arrivate (soprattutto nelle Monumento) una serie inenarrabile di sconfitte, piazzamenti e sfortune. Anche oggi le forature non si sono fatte attendere per il belga che però ci ha messo tutto il cuore (e di più) per portarsi a casa un successo clamoroso che lo ripaga sicuramente degli ultimi anni deludenti. Ha tenuto la ruota di Pogacar, sapeva di poter batterlo in volata e l’ha fatto, dominando allo sprint. Tadej Pogacar, voto 8: con van der Poel staccato era un’occasione più unica per rara sia per prendersi la Roubaix per la prima volta in carriera, sia per tentare l’assalto ad un 55 nelle Monumento che sarebbe stato clamoroso.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Parigi-Roubaix 2026: Wout van Aert magnifico, Pogacar deve rimandare il sogno. Sfortunati van der Poel e Ganna Albo d’oro Parigi-Roubaix dopo il 2026: van Aert in estasi totale, sfuma il poker di van der Poel. Pogacar koWout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026, caratterizzata da una serie sconfinata di colpi di scena e rivelatasi appassionante più che mai. LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: rientrato Pogacar, foratura di Van der Poel! Forcing di Van Aert nella Foresta di ArenbergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Intanto Ganna si trova in un gruppetto segnalato a 25 secondi da quello di testa.