Williams piano massiccio per il Canada | nuovi upgrade per la rimonta

La Williams ha annunciato un piano di aggiornamenti significativi per il suo team, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni in vista delle prossime gare in Canada. Tra le modifiche previste, ci sono interventi su alcuni componenti meccanici che potrebbero influenzare la stabilità delle monoposto durante le qualifiche e le gare. In particolare, attenzione viene posta sulla riduzione del peso e su come questa operazione potrà incidere sulla guida di due piloti.

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? Domande chiave Come influirà la riduzione del peso sulla guida di Albon e Sainz?. Quali componenti meccaniche cambieranno la stabilità della Williams a Montreal?. Perché il pacchetto tecnico deve superare gli aggiornamenti di Haas e Mercedes?. Quanto margine di vantaggio potrà garantire il nuovo fondo aerodinamico?.? In Breve Aggiornamenti includono nuovo fondo, ala anteriore, sospensioni posteriori e sistema exhaust blowing.. Riduzione del peso mira a migliorare l'agilità per Albon e Sainz.. Williams occupa l'ottava posizione costruttori con 5 punti, a 9 dalla Racing Bulls.. La sfida tecnica coinvolge anche Mercedes, Audi e la concorrente Haas.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Williams, piano massiccio per il Canada: nuovi upgrade per la rimonta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ASP Ragusa: piano massiccio per 84 medici, nuovi posti in arrivo? Cosa sapere L'ASP di Ragusa bandisce 28 nuovi posti per medici dirigenti in diverse specializzazioni. Ristorazione: piano massiccio per 350 nuovi posti di lavoro in Italia? Cosa sapere Humangest avvia il programma Career Time il 28 aprile con 27 filiali italiane.