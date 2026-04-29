L'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa ha annunciato la creazione di 28 nuovi posti di lavoro destinati a medici dirigenti in vari settori. Si tratta di un piano di assunzioni che mira a potenziare l'organico sanitario dell'area. I posti disponibili sono stati pubblicati attraverso un apposito bando, con l'obiettivo di coprire diverse specializzazioni mediche. La procedura di selezione è aperta a candidati interessati a partecipare.

? Cosa sapere L'ASP di Ragusa bandisce 28 nuovi posti per medici dirigenti in diverse specializzazioni.. Il piano porta a 84 nuove assunzioni per colmare le carenze del sistema sanitario.. L’ASP di Ragusa ha avviato una nuova selezione per 28 medici dirigenti, portando il totale dei posti messi a bando nelle ultime settimane a quota 84 attraverso una strategia di reclutamento intensivo. La procedura concorsuale, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato tramite titoli ed esami, si focalizza su diverse specializzazioni cliniche. La distribuzione delle risorse umane è così articolata: 18 posizioni sono destinate all’ambito dell’Anestesia e Rianimazione, seguite da 6 posti in Urologia, 2 in Neurologia, 1 in Ematologia e 1 in Reumatologia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ASP Ragusa: piano massiccio per 84 medici, nuovi posti in arrivo

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