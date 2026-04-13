Politiche sociali e welfare | a Cesena un tavolo di confronto sulle prospettive future

A Cesena si è svolto un incontro tra rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore sociale per discutere delle future strategie nel campo del welfare e delle politiche sociali. L’obiettivo è creare un modello di sviluppo che ponga al centro le persone, rafforzando il ruolo delle comunità locali e migliorando l’attrattività e l’inclusività del territorio. Durante l’incontro sono stati analizzati vari aspetti delle politiche sociali e delle possibili evoluzioni.

Costruire un modello di sviluppo sociale in grado di mettere al centro le persone, valorizzare le comunità e rendere il territorio sempre più attrattivo e inclusivo. Giovedì 16 aprile, nella sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana, proprio su questi temi si terrà un momento di confronto e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Politiche sociali e welfare, l'incontro con l'assessore regionale Andrea MorniroliPolitiche sociali, attenzione alle vulnerabilità, contrasto alla povertà e sostegno alle fragilità, come gruppo consiliare del Partito Democratico... Piano regionale politiche sociali 2026-2028: tavolo istituzionale per la provincia di BrindisiAppuntamento a palazzo Granafei Nervegna per stabilire le linee di intervento: ha presenziato l’assessore regionale al Welfare e allo Sport, Cristian...