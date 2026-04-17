Rafforzare il welfare e costruire il futuro delle politiche sociali e familiari | confronto in Malatestiana

Si è svolto un confronto presso la Biblioteca Malatestiana dedicato al rafforzamento delle politiche sociali e familiari. L'incontro ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di creare un modello di sviluppo che metta al centro le persone, valorizzando le comunità locali. Durante l’evento sono stati discussi temi legati alla costruzione di un sistema sociale più inclusivo e attrattivo per il territorio.

Costruire un modello di sviluppo sociale capace di mettere al centro le persone, valorizzare le comunità e rendere il territorio sempre più attrattivo e inclusivo. Sono questi i temi posti al centro del pomeriggio ‘Costruire futuro: un piano per famiglie, territori attrattivi e innovazione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Politiche sociali e welfare: a Cesena un tavolo di confronto sulle prospettive futureCostruire un modello di sviluppo sociale in grado di mettere al centro le persone, valorizzare le comunità e rendere il territorio sempre più... Politiche sociali e welfare, l'incontro con l'assessore regionale Andrea MorniroliPolitiche sociali, attenzione alle vulnerabilità, contrasto alla povertà e sostegno alle fragilità, come gruppo consiliare del Partito Democratico... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Welfare, firmato accordo fra Regione e Fondazione Ravasi Garzanti; Costruire il futuro delle politiche sociali; Centro servizi Famiglie – hub di innovazione sociale. Operativo dal 7 aprile l'avviso destinato agli Ambiti territoriali sociali/Consorzi; Pnrr, ancora tagli al welfare. Welfare e anziani, intesa in Friuli Venezia Giulia tra Federsanità e sindacati dei pensionatiProtocollo triennale a Udine: confronto su strutture pubbliche, politiche per l’invecchiamento attivo e promozione della salute. nordest24.it Welfare: dalla Regione quasi 700 mila euro per rafforzare il volontariatoCon questa programmazione triennale- sottolinea l’assessora regionale al Welfare, Isabella Conti- diamo stabilità e prospettiva a un sistema che ogni giorno ... chiamamicitta.it L’Hotel Marmorata di Ravello avvia nuove selezioni per rafforzare lo staff: possibilità di alloggio per la figura di cameriera ai piani. #IlVescovado #notizie #Ravello #amalficoast #lavoro #assunzioni facebook Accelerare l’innovazione anche nell’ #agricolturabiologica, rafforzare la competitività delle #imprese e garantire agli #agricoltori un accesso più rapido a strumenti efficaci @Agrofarma_news #Biocontrollo #biologico @FederBio x.com