Weekend sotto tono per il team Gresini Marquez out e Aldeguer nono

Il fine settimana sul circuito di Le Mans si conclude con risultati deludenti per il team Gresini. Il pilota principale non ha preso parte alle competizioni, mentre un altro portacolori si è classificato in nona posizione. La gara si è svolta sulla storica pista francese, famosa per le sue sfide tecniche e il pubblico numeroso. La performance complessiva si è rivelata al di sotto delle aspettative per la squadra.

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Il weekend sul leggendario tracciato Bugatti di Le Mans si chiude con un bilancio amaro per il team Gresini. In una domenica caratterizzata da temperature insidiose e un asfalto che non ha perdonato il minimo errore, la squadra capitanata da Nadia Padovani porta a casa una top 10 preziosa con.🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Alex Marquez riporta al vertice il team Gresini: vittoria da dominatore a Jerez Aldeguer firma Ducati: il futuro VR46 e l’incertezza GresiniIl 20 marzo 2026 segna un punto di svolta per il futuro del pilota spagnolo Fermin Aldeguer, che ha raggiunto un accordo con Ducati per unirsi al... Argomenti più discussi: Il 9 maggio sottotono di Putin, Un leader sempre più isolato; Primo maggio a Courmayeur e dintorni; Putin (isolato nel bunker) invoca la mini tregua per la parata sottotono, perché ora la Russia teme l'Ucraina; Giorno della Vittoria, oggi a Mosca la parata sottotono. Al via tregua di tre giorni con l'Ucraina.