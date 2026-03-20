Il 20 marzo 2026, il pilota spagnolo Fermin Aldeguer ha firmato un contratto con Ducati per entrare nel team VR46 a partire dal 2027, quando entrerà in vigore la nuova categoria degli 850cc. La notizia riguarda anche l’incertezza legata al futuro del team Gresini, che si trova in una fase di transizione. Aldeguer quindi si prepara a un nuovo capitolo nella sua carriera in MotoGP.

Il 20 marzo 2026 segna un punto di svolta per il futuro del pilota spagnolo Fermin Aldeguer, che ha raggiunto un accordo con Ducati per unirsi al team VR46 all’inizio dell’era degli 850cc nel 2027. Questa decisione si inserisce in un contesto più ampio dove Gresini Racing, guidato da Nadia Padovani, non è ancora riuscito a rinnovare il contratto come squadra satellite, lasciando il team senza piloti e senza moto confermate per la prossima stagione. Mentre Alex Marquez ha già firmato con KTM per sostituire Pedro Acosta, Aldeguer sceglie di restare legato alla casa italiana, accettando condizioni contrattuali significativamente migliori che includono aggiornamenti tecnici paragonabili ai piloti della scuderia principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aldeguer firma Ducati: il futuro VR46 e l’incertezza Gresini

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